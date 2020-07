El serial de Berga

En un temps llunyà, quan tot era completament diferent, un grup d'empresaris berguedans van formar una societat -Inberga Tur- per tirar endavant, a partir d'una concessió municipal, el projecte d'hotel a la caserna i un altre projecte de desenvolupament turístic a Queralt. L'hotel va arribar a fer un petit vol inicial, però l'operació va fracassar i la relació entre Inberga Tur i l'Ajuntament es va centrar en com partir peres. Com que no es van posar d'acord, fa deu anys el conflicte va arribar als tribunals. Una sentència d'un tribunal contenciós de Barcelona va donar la raó a l'Ajuntament, cosa que obligava els empresaris a assumir la major part de la càrrega del fracàs; ara, el Tribunal Superior gira la truita completament i dona la raó als empresaris. La justícia és ben curiosa. Sigui com sigui, el camí està arribant al seu final. El govern de la CUP, que ha heretat el problema, estudia si fer un darrer recurs que mantindria l'assumpte i els projectes congelats durant uns anys més; els empresaris ofereixen buscar un acord, ara des de la força que els dona la sentència. Negociar i pactar seria, definitivament, el millor per a tothom.