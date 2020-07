EDITORIAL | Perill, festes

Els brots de contagis de covid formen part de la normalitat possible. Vivim com equilibristes passant per un cable, pendents que aquests brots, inevitables, siguin controlats a temps. Si el sistema sanitari aconsegueix continuar delimitant i tallant el contagi, anirem superant etapes; si algun d'aquests petits brots es descontrola, ens trobarem novament amb mesures de confinament parcial o local que crearan una gran distorsió en el procés de redreçament que tant necessitem. El darrer cas és al Bages. Havia de passar, i segurament tornarà a passar. Tot indica que l'origen cal situar-lo en una festa d'aniversari en un bar del carrer Saclosa de Manresa, on un grup d'entorn d'una dotzena de persones va estar de celebració. Si es confirma que és així, podem dir que, novament, una festa: gent desinhibida per la beguda, alçant la veu sense mantenir la distància, junta durant una bona estona... La possibilitat que una actitud així creï un enorme perjudici col·lectiu és molt gran. Cal cridar a la responsabilitat tant dels que tenen coses per celebrar com dels que acullen celebracions. El que tant ha costat de redreçar no se'n pot anar en orris per quatre irresponsables.