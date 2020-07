Caserna, història interminable

Hi havia una vegada una caserna militar a Berga que durant mig segle XX va acollir joves d'arreu que hi feien el servei militar, la mili vaja. Allò d'aprendre a fer el soldat, de fer-se un home. La reorganització de l'exèrcit espanyol va fer que tanquessin les instal·lacions berguedanes. Era el 1993. Els sectors comercials de la ciutat van clamar perquè si marxaven els soldats perdrien ingressos. L'Ajuntament va llançar-se primer de tot a recuperar la propietat d'aquest espai i després a planificar quins havien de ser els usos civils que se li donarien. Entre aquests, un hotel a l'edifici central. Un hotel municipal que es pot discutir si calia o no, però que en aquell moment va semblar que sí. I que anava amb una escola d'hostaleria que mai va veure la llum tot i que es van construir les aules. A l'inici del segle XXI un grup d'empresaris va adjudicar-se una concessió municipal i van obrir l'hotel Berga Park, i projectaven fer el mateix amb l'hostatgeria de Queralt i el bar. El negoci de l'hotel no ho va ser i les tensions amb l'Ajuntament van aparèixer aviat. Fins al punt d'acabar als tribunals. Ara, el 2020 Berga continua tenint la vella assignatura pendent de fer rutllar la part municipal de Queralt i treure l'entrellat de l'hotel de la caserna. Com ho farà? Segurament d'aquí a pocs dies en tindrem la resposta.