Nois al carrer

La pobresa severa i els serveis per a persones sense llar han estat vinculats, tradicionalment, a persones grans, sovint amb una llarga història de fracassos. Un servei social com unes dutxes per a persones sense recursos a Manresa es podria haver intuït que seria utilitzat, de forma molt majoritària, per aquest tipus de perfil. Ja no és així. Les dades indiquen que el 40% dels usuaris són joves d'entre 18 i 25 anys, la immensa majoria d'origen africà. Les necessitats bàsiques que abans s'associaven amb una biografia plena de problemes han de començar a ser associades ara, en molt bona part, amb biografies que tot just acaben de començar però ja porten una aventura vital extraordinària. Joves que arriben dels seus països i s'estableixen entre nosaltres xocant amb un sistema que no els permet ni treballar ni no treballar. I tanmateix, lluiten, es busquen la vida i, molts, tiren endavant. Altres, una minoria, estigmatitzen el seu col·lectiu. Orientar aquests joves i compatibilitzar els seus somnis amb les nostres obligacions humanes i les nostres necessitats demogràfiques és un repte indefugible que necessitem superar si no volem esquerdar molt perillosament la nostra societat.