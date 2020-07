geoparc a manresa

El Geoparc de la Catalunya Central, un projecte que ha costat anys i panys d'anar concretant, i en el qual quan es va formular per primera vegada no creia ningú, té com a principals atractius el conjunt salí del Cardener i la muntanya de Montserrat. La seva història geològica i les seves característiques són apassionants, i donen peu a una engrescadora tasca divulgativa que pot tenir una dimensió turística. Ara, després d'anys sense tenir cap concreció física, el Geoparc passa a tenir un espai divulgatiu a l'antic CAT de Sallent i un altre al funicular de Sant Joan. En el primer cas, es dona ús a un espai que no se sabia què fer-ne. Pot tenir sentit si hi ha visitants que hi venen expressament, cosa que, de moment, costarà que passi; l'espai al funicular té tot el sentit del món, ja que explicar Montserrat in situ no requereix justificacions. El parc s'equipa i pren sentit. Convé preguntar-se ara si Manresa, punt central de tot plegat, no hauria de tenir el seu propi espai divulgatiu. El Museu de Geologia en pot ser un bon punt de partida. Tampoc no el té -no existeix- sobre el vi, tot i ser epicentre d'una DO. Pensant en donar gruix a un futur turístic, són possibilitats que caldria considerar.