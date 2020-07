Abusar sexualment de discapacitats

Aquesta idea sembla només un titular de quelcom impossible i inimaginable per a ningú. Doncs, malauradament, no és així. El delicte és real; i no és el primer ni serà l'últim.

El març del 2019, l'exlíder de Vox a Lleida José Antonio -quina casualitat de nom, o potser venia amb alguns gens- Ortiz Cambray va ser detingut per abusos sexuals a dos joves amb discapacitat. Quina mena de cap ha de tenir aquest delinqüent per emmagatzemar tanta maldat per perpetrar aquesta barbaritat? Què varen ensenyar-li a casa? I a l'escola? O potser la culpa només és seva... Malànima!

Ortiz va ser denunciat per la Fundació Alosa de Lleida, que té la tutela dels dos joves -un de 26 anys i un de 30- que presumptament havien estat les seves víctimes. La magistrada de guàrdia va acordar per a ell presó provisional i prohibició de comunicació.

Un dels joves havia declarat que havia mantingut relacions amb l'acusat, però Ortiz va negar-ho. Pel que fa a l'altre, va reconèixer que el jove s'havia posat en contacte amb ell i li enviava fotografies de contingut sexual i que després l'extorsionava perquè li pagués. Per això, alguna vegada, perquè el deixés tranquil, n'hi havia donat, de diners.

O és immensament ruc -que podria ser, a més de pervers- o es pensa que els altres ho som tots menys ell. Si algú tingués la pensada d'enviar-me fotos pornogràfiques, li pagaria diners? Oi que no? I menys d'un xicot amb discapacitat. El que sí que hauria fet hauria estat avisar la fundació per ajudar el xicot.

La tècnica de defensar-se acusant és pròpia de covards. I de culpables. Els partits d'extrema dreta solen fer-ho. I ara, també alguns d'altres que no volen passar ni per extrems ni per dretans.

Vox va fer el mateix: el dia de la detenció va negar que Ortiz fos un dels seus militants. Llavors, el va suspendre de militància. Com es pot suspendre un militant que no milita?

Ortiz havia estat representant provincial -no pas l'últim de la llista- del partit. I havia estat candidat de Vox per Lleida al Senat a les eleccions del juny del 2016.

Segons persones pròximes al cas, era Ortiz qui demanava les fotos als xicots. I és el més lògic. No m'imagino cap xicot discapacitat llevant-se un dia al matí i decidint «vinga! avui extorsionaré el líder de Vox!».

Per seguir defensant-se atacant, Ortiz va dir que l'acusació era per «raons polítiques». Perquè la fundació és «totalment contrària» a ell.

Doncs, si jo me'n vaig a robar al veí i em denuncia, a partir d'ara podré al·legar raons polítiques per evitar el càstig?

Aquest mes, a punt del judici, el jutge creu que hi ha indicis de criminalitat i li ha obert acte de processament pels delictes de pornografia, abús sexual i cor-rupció de menors amb discapacitat.

I és que la nostra societat permet barbaritats com aquesta perquè no està a l'alçada amb els recursos imprescindibles per evitar-ho. Calen més esforços per evitar més víctimes innocents.