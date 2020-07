Bolsonaro dona positiu, i voilà!

Faig un repàs d'última hora al que diuen els mitjans de comunicació i em trobo que un dels principals negacionistes de la importància de la pandèmia del coronavirus, el president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat positiu. Ho ha anunciat ell mateix davant d'un grup de periodistes traient-se, primer, la mascareta i dient que, com podien veure, feia bona cara i que es trobava bé. Què ha de dir, el senyor, si ha estat els últims mesos negant l'evidència, assistint a actes públics, petonejant-se i abraçant-se amb tothom? Trump és més llest. També nega que n'hi hagi per tant, però ni petoneja ni toca ningú. Ja no ho devia fer abans tenint en compte la supèrbia que gasta. Jo soc dels qui estan convençuts que tant l'un com l'altre saben de la importància de la malaltia. Però són d'aquells a qui tant se'ls en fot que morin uns quants milers de persones. El mateix li va passar a Boris Johnson fins que va tastar l'UCI. Mesuren la dignitat de la gent en funció dels dòlars que tens al compte. Ara Trump s'ha trobat fins i tot que de cop i volta podria perdre les eleccions de final d'any per la gestió de la crisi quan abans del maleït virus ningú no li discutia el lideratge. Per cert, fent el repàs, veig que encara porten cua els 65 milions que Joan Carles I va regalar a Corinna per agrair-li qui sap què. Però no tant com el positiu de Bolsonaro. Voilà.