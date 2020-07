Les PAU més properes

Les PAU, les proves d'accés a la universitat, la popular selectivitat, han viscut, arran de la pandèmia de la covid-19, una situació insòlita: han deixat de fer-se en unes quantes universitats del país per passar a utilitzar taules i aules, també, d'instituts de pobles i ciutats. La mesura es prenia perquè les universitats tenien problemes per encabir alumnes al seu aulari, tot i les ampliacions previstes, i per evitar desplaçaments (i riscos) innecessaris de la població jove que havia de fer els exàmens durant diversos dies. També amb la idea de facilitar la feina als joves, la prova s'ha fet en 4 dies, de dimarts a divendres, un dia més que abans de l'arribada del virus. Els joves han valorat positivament la proximitat en la majoria de casos (n'hi ha alguns que potser han tingut més trajecte ara que abans, com ara els de Súria i Callús, que han hagut d'anar a Solsona), per la qual cosa no hauria de ser una proposta descartable per a altres edicions. És evident que més espais vol dir més professorat mirant, i, per tant, més diners. Caldrà valorar l'esforç.