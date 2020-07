Ara, amb mascareta

No farà més efecte que fa uns dies. La situació tampoc no és pitjor (a la Catalunya Central) que fa uns dies (en alerta, sense alarma), però, davant els brots d'infecció per covid que hi ha a la zona de Lleida, el Govern de la Generalitat ha decidit fer obligatori l'ús de la mascareta als espais públics i a l'exterior. I el respecte a l'obligatorietat va acompanyada d'una amenaça de sanció per no portar la mascareta: 100 euros. I la població catalana, en general, farà cas de les noves instruccions, com s'ha fet de manera majoritària des de l'inici de la pandèmia amb totes les crides a la responsabilitat que han fet els governants. Amb tot, les molèsties que generen les mascaretes tindran sempre una millor comprensió si s'expliquen i no s'imposen (els alumnes que feien les PAU al Lacetània de Manresa haurien entès millor la necessitat de dur mascareta si algú hagués exposat les causes per les quals ells, a diferència dels altres joves de la ciutat, havien de fer la prova amb nas i boca tapats). I la política informativa té el camí de l'èxit més planer si les mesures polítiques són fermes i inequívoques.