Com que no van saber preveure la bomba epidèmica dels temporers de Lleida, han confinat tota la comarca del Segrià. Com que tot i això els casos hi continuen augmentant, ara emmascareten tot el país.



Ahir el president Torra va anunciar –a cara descoberta– que el tros de drap seria obligatori des d'avui a tots els espais d'ús públic, sigui quina sigui la distància amb l'humà més proper. Cap separació no és prou segura. Vostè pot estar sol al desert, esternudar i contaminar el pam de sorra que trepitjarà més tard un beduí descalç. Poca broma.



Però el que val per a la sor-ra del Sàhara no val per a la de Castelldefels. Ahir l'autoritat sanitària va dir que «naturalment» prendre el sol era una d'aquelles activitats que podien fer-se sense vestir la mascareta. Milers d'amants de la torrefacció cutània van respirar alleugerits.



L'airet de la marinada s'endú totes les malures, però el mateix airet bufa al passeig marítim i no per això ens hi deixen passejar sense morrió. Pensin en la quantitat de nassos i boques exhalant i inspirant que es concentren en una platja qualsevol diumenge d'estiu, i les hores i hores que s'hi estan sense moure's de lloc. Perill? I ara!



El problema és d'allò més obvi: ajaguts a la platja com les gambes s'ajauen a la planxa –tomba i tomba–, la pell va adquirint el desitjat color de bronze que tant neguiteja els dermatòlegs. Excepte a l'indret del banyador i, si en portéssim, el de la mascareta. Arribaríem a la tardor amb la cara de dos colors, com un gelat de vainilla i xocolata. Els turistes fugirien. Cap país no pot resistir tanta vergonya.



Vacances i mascareta rimen malament. Comptin els quilòmetres de platja entre Portbou i Alcanar i preguntin-se qui s'encarrega de fer-hi complir les ordres i recomanacions del Govern. ¿Els alcaldes, que volen afalagar els visitants perquè es gastin els diners i tornin l'any que ve?



Potser el president Quim Torra confia en l'autoresponsabilitat dels estiuejants. Segur que seran tan responsables durant el dia com ho són al vespre a les terrasses i a la matinada a les festes particulars dels apartaments.