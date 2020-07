No podem dir que no estiguéssim avisats, se'ns va dir fins a cansar-nos que, fins que no tinguéssim la vacuna, tindríem rebrots de la covid. Més grans o petits, depenent de les condicions i de la càrrega vírica de la soca.

Tots estaven més o menys amoïnats per la tardor, però ningú va dir que no fos possible que en tinguéssim durant l'estiu. Per això ens varen repetir que calia dur la mascareta, rentar-nos les mans i guardar la distància de seguretat. Aquestes tres pautes de conducta són per a cadascun de nosaltres i és la nostra responsabilitat el complir-les.

Però, i l'administració, quines responsabilitats té? Escoltant aquests dies els responsables de la Generalitat sembla que cap, com a màxim qui té la responsabilitat és el Govern central perquè hi ha persones sense papers circulant pel país. De veritat que algú es pot creure que aquesta és la causa del rebrot a l'Aragó i al Segrià? O potser és que no hem fet les coses bé, i el que cal és dignificar les condicions de vida dels treballadors temporers, com ja han fet la majoria de pagesos?

Segons l'OMS les funcions bàsiques de les administracions -i per tant dels governs- són: la detecció, el seguiment, l'aïllament i la quarantena.

El president Torra va voler recuperar les competències plenes -no podia aguantar més el 155 sanitari- i regions sanitàries catalanes passaren de la fase dos a la de normalitat en menys de 24 hores. En el cas del Segrià, en set dies en lloc de quinze, però el que era realment important era recuperar la «sobirania sanitària». Estic convençut que no hi havia mala intenció en la decisió, i en cap moment va ser conscient de posar en risc la salut del ciutadans, però el resultat ha estat el que és.

Un brot que ja feia dies que voltava per les terres d'Aragó i el Segrià s'ha fet fort. A l'Aragó ja fa quinze dies que van prendre mesures, aquí les hem pres un dissabte al matí, després que dijous la consellera en persona digués als portaveus parlamentaris que no havien de preocupar-se, i divendres al vespre en negués la necessitat als ciutadans. Sembla que la detecció del brot, com a mínim, ha estat mal valorada. De motius se'ns en poden donar diversos, però n'hi ha un de no discutible, a Catalunya avui no tenim secretari de Salut Pública; per entendre'ns, no tenim el nostre Fernando Simón. Crec que entre la quantitat d'especialistes que han aparegut aquests dies pels mitjans de comunicació, sobretot per dir que malament que feien les coses els de Madrid, algun n'hi hauria d'haver que es pugui posar al capdavant de la situació, o realment és que tot era retòrica populista?

La segona acció reservada al Govern. El seguiment dels casos. Sembla que aquí també tenim problemes, l'adjudicació directa a una de les grans empreses espanyoles ha sigut durament criticada per certs sectors, fins i tot, dins del mateix Govern. El cert és que el seguiment dels casos es fa avui des dels CAP, tot i que no és de la seva competència, amb més voluntat que mitjans. El 061, que és qui hauria de fer la feina, encara no té les 200 places cobertes. Els que hi entenen diuen que, per fer la feina, farien falta 2.000 rastrejadors. De veritat que hem de fer el seguiment d'una pandèmia al segle XXI amb mètodes del XX? No cal que fem servir l'app de Corea, però sí que podríem provar la de Microsoft i Apple, com estan fent a l'illa de La Gomera. Molt més barat i molt més eficaç.

La tercera acció reservada al govern. L'aïllament. El mínim que es pot dir de l'aïllament del Segrià és que és ben curiós. No poden ni sortir ni entrar però.... si han de treballar o per transaccions econòmiques, sí que ho poden fer. Com si el virus hi entengués, de transaccions econòmiques. A més, dins del Segrià es poden moure tant com vulguin. Crec que gaire efectiva no ho sembla, la mesura. No deu ser que, sense estat d'alarma, amb la legislació a la mà no se'n pot prendre una altra? O potser és que cal anar al jutge a demanar autorització per fer un pas més contundent? No deu ser que per salvar la situació jurídica creada amb el confinament de la Conca d'Òdena, va haver de ser el Govern central qui, amb una disposició addicional al decret d'estat d'alarma, hi donés cobertura legal?

De la quarta acció reservada al Govern, la quarantena, de moment no cal ni que en parlem.