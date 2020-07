El corrent porta el cotxe elèctric

El mar arrossega materials i sediments cap a la sorra amb una insistència incorruptible. L'aigua de rius i rieres tendeix a recuperar el seu curs, encara que l'home s'entesti a variar-lo. Per molt que govern rere govern es mirin amb tebior el canvi cap al cotxe elèctric, les onades són tendència i tenen un sentit únic. Aquesta setmana, una empresa ben propera, Seat, que pertany al grup alemany Volkswagen, acaba d'anunciar una inversió de 5.000 milions per fabricar cotxes elèctrics. És aquesta onada que inunda el mercat actual, aquest cotxe és el riu que vol fer-se pas per molts entrebancs que hi posem. I quins són aquests entrebancs: per una banda, més capacitat de les bateries sense haver de pagar preus astronòmics per un vehicle. Per l'altra, un sistema de recàrrega molt més ràpid que l'actual. Hi ha algun problema més. Els punts de recàrrega són insuficients per poder fer recorreguts de distàncies mitjanes i, a més a més, estan concentrats a les urbs de més població. I encara més, els sistemes de recàrrega amb desenes d'aplicacions de mòbil diferents, i algunes carregoses de gestionar, no és pràctic. Ah, i l'administració catalana l'única mesura d'incentiu (?) que ha pres ha estat passar de la gratuïtat a les autopistes a fer pagar un 25% del total. I a Berga, l'aparcament en zona blava no té descompte.