el pont del reciclatge

Ara fa 25 anys, el Pont de Vilomara posava la primera pedra d'un projecte que es va convertir en motor de transformació del municipi. El juny del 1995 s'hi va inaugurar la planta de tractament i reciclatge de frigorífics, a la qual es va afegir tres anys més tard la de piles i làmpades fluorescents, i el 2003 la d'aparells elèctrics i electrònics. Van ser instal·lacions que, amb fórmules diverses, va impulsar el Govern de la Generalitat, i que el govern del Pont d'aquells períodes va atraure al seu municipi agafant-se al carro de les iniciatives. Una aposta municipal que no va estar exempta de crítiques i de temors entre els veïns i veïnes de la població, però que 25 anys després és una referència que permet fer una mirada amb perspectiva. La iniciativa va dotar no només de tres noves factories, sinó també d'un polígon un municipi on el pes industrial era pràcticament zero. El Pont es va posar al mapa i, malgrat la diferència de colors polítics, amb el Govern de la Generalitat va propulsar una aposta ambiental de país. Una col·laboració de la qual és just prendre'n nota.