Geografia política

Catalunya limita al nord amb França, al sud amb el País Valencià, a l'est amb la Mediterrània, a l'oest amb Aragó, i a dins amb l'Estat espanyol. Totes les fronteres són de lliure circulació excepte aquesta, que manté uns rígids controls i no deixa passar res que sigui vagament sospitós.



Sospitós de què? Doncs de desobediència, desafecció, excés competencial o mera astúcia republicana. Quan la Generalitat diu «exercirem d'Estat», les barreres es tanquen i les forces de vigilància es planten per aturar la gosadia. La llei és la llei, diuen.



Als fulls de la interlocutòria que suspèn el confinament endurit del Segrià hi consten dos escuts. A dalt de tot, el de l'Estat espanyol. A baix de tot, el de la Generalitat. I a cada pàgina, aquesta informació: «Administració de Justícia a Catalunya / Administración de Justicia en Cataluña».



Les preposicions importen. No és el mateix ser l'administració de justícia «a/en» o «de» Catalunya. La segona implica propietat; les primeres, simple localització. La Justícia és un poder de l'Estat que a Catalunya s'imparteix amb el suport logístic de l'administració autonòmica. La jutge de guàrdia de la justícia espanyola a Lleida va suspendre diumenge la retrocessió de la ciutat a paràmetres del gran confinament amb molts i variats arguments, entre els quals, que les competències estatals són de l'Estat, com el seu nom clarament indica.



Estar convençut que tens raó i que te la neguin és molt desagradable. Però si a més a més tenies motius per veure-ho a venir, la frustració és doble. Al conseller Buch li van preguntar per la base legal del «tothom a casa» i la resposta no va ser clara. A l'ordre publicada al diari oficial no s'esmenta. Per avalar les mateixes restriccions de la llibertat de circulació, el Govern central va dictar l'estat d'alarma, que és una cosa grossa, i el va portar a la ratificació del Congrés. Si hagués pogut tirar pel dret, vols dir que no s'hauria estalviat la complicació?



Catalunya limita amb l'Estat espanyol en tots els pams quadrats de la seva geografia. Però la república és al cor. I també al núvol digital, segons el conseller del ram.