Delinqüents i okupes

L'ocupació d'habitatges és un problema per a molts propietaris i valdria la pena trobar altres sistemes, que hi són, que garantissin el dret a l'habitatge i l'haver de posar en circulació el parc immòbil de pisos. Aquest seria un debat sobre la causa major del conflicte. Hi ha un tipus d'ocupació pacífica, majoritària, però hi ha un altre model d'okupa que és de perfil més conflictiu i violent. Els ajuntaments del Bages sud ja s'han reunit per tractar una problemàtica comuna que, en alguns casos, com a Sant Vicenç de Castellet, fa que hi hagi un enfrontament entre els okupes i els veïns que hi conviuen. De fet, però, Sant Vicenç és el punt on hi ha hagut un esclat de queixa per part dels veïns habituals, però la conflictivitat dels sobrevinguts, en diuen okupes delinqüencials, s'escampa de Manresa fins a Monistrol de Mont-serrat. Tots les alcaldes o regidors de seguretat ciutanada d'aquests municipis coincideixen en la descripció del problema i reclamen que hi hagi canvis legislatius perquè es pugui actuar contra aquests okupes.