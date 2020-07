Resposta d'icl

El darrer accident mortal a la mina de Vilafruns va deixar un gran interrogant sobre la continuïtat d'aquesta explotació. La inseguretat en el treball podria ser un argument determinant perquè qui fa dies que vol prendre la decisió de concentrar tots els esforços miners a Súria decideixi girar la clau i abandonar aquesta mina. La direcció de l'empresa ICL, que explota la potassa a Súria, Sallent i Balsareny (Vilafruns), va anunciar que reuniria experts internacionals per analitzar la situació geològica del subsòl de Vilafruns, però des de llavors no ha explicat res més sobre les seves intencions industrials. El temps, el pas dels dies sense tenir informacions de l'empresa, és un factor que obre les portes a l'especulació. I l'empresa Montajes Rus, de Berga, subcontrada per ICL, ja ha anunciat un primer expedient de regulació que afectaria una seixantena de treballadors. Aquesta voluntat de retallar ha despertat inquietud en els sindicats representats a la mina, més en els de Sallent-Balsareny que en els de Súria. Ja ha passat força dies des de l'accident i arriba l'hora d'aclarir el futur.