Securcovid, digui'm

Com que la famosa «represa» l'estan protagonitzant els contagis, la «nova normalitat» pot acabar consistint a consultar cada matí, tot just llevats, una app que ens informarà de les prohibicions vigents al nostre car-rer i de les limitacions que haurem de tenir en compte si pretenem desplaçar-nos.



L'administració catalana ja fa tard per posar en marxa un servei de consulta i divulgació sobre l'estat de la represa. Oi que cada matí podem engegar la ràdio o la tele perquè ens facilitin l'estat del trànsit a les carreteres i les dades i pronòstics meteorològics? Ens diuen que l'A-2 està col·lapsada a Sant Andreu de la Barca, que fa més o menys fresca i que s'esperen pluges a mitja tarda al litoral central. En les actuals circumstàncies, a aquests avisos se n'hi hauria de sumar un tercer sobre les restriccions per la covid, resultat de les ordres dictades pel Govern i les correccions dictaminades pels jutges.



Com que la norma pot canviar d'un dia per l'altre i d'un municipi al municipi veí, s'haurien de destacar les novetats: «Avui ja es poden reunir de vint en vint a Lleida però han tancat les piscines de Mollerussa; bany alternatiu a les de Tàrrega».



Tanmateix, la complexitat de la situació pot fer necessari crear una aplicació informàtica que ens permeti una consulta molt més detallada. Si visc a Sallent i treballo a Terrassa, posem per cas, m'interessen les màximes especificacions sobre aquests dos municipis, però en canvi no necessito saber com s'ho maneguen a la Val d'Aran. Vull una app que em digui: val més que t'enduguis la carma-nyola perquè han limitat la capacitat dels restaurants a tot el Vallès Occidental i estaran plens.



Això pel que fa a l'administració. Pel que fa al sector privat, les grans asseguradores ja haurien d'haver presentat una assegurança contra mesures inesperades i resolucions judicials capgiradores de plans. Una pòlissa que et garanteixi ajuda humana, material i econòmica si et quedes penjat perquè a la tarda ja no serveix res del que s'havia anunciat al matí. «Línia covid? Hola, soc a Terrassa, ens han confinat i no tinc ni hotel ni pijama».



Informació que compartirem, sense saber-ho, amb un tal senyor Pegasus.