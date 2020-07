Una mina que es perd

No ha calgut consultar un comitè de geòlegs experts internacionals sobre inestabilitats a la mina; n'hi ha hagut prou amb fer números a l'empresa. Els accidents que hi ha hagut darrerament a la mina de Vilafruns només han precipitat un adeu que l'empresa sabia que hauria d'afrontar un dia o altre. La situació ha servit per sumar causes a favor del tancament. Aquest divendres, la direcció d'ICL ha anunciat que tanca les galeries de Vilafruns, l'accés a la potassa del subsòl entre Balsareny i Sallent. L'afectació no és menor, més de 420 treballadors directes, i una quantitat d'indirectes que, tot i que no s'ha fet pública, pot ser tan gran o més. Les mines han estat una font de riquesa, alhora que han portat un moviment migratori que els pobles no han planificat com assumir-lo i uns problemes mediambientals de gran abast. Val a dir que, després de llargues reclamacions, alguns estan reorientats. L'adeu a la mina sembla a hores d'ara definitiu, encara que algun sindicat reclami una reconsideració a l'empresa. Laboralment serà una sotragada greu.