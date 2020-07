Controvèrsies bizantines

La idea d'instal·lar càmeres de vigilància a la via pública per combatre la delinqüència al carrer no és novetat ni és ben vista per tothom. Hi ha qui considera que vulnera la lliure circulació de les persones. Per contra, hi ha qui considera que garanteix la lliure circulació de les persones. Si més no, així és com ho entén la Federació de Barris de Manresa, que acaba de proposar l'adopció d'aquest recurs per pal·liar la inseguretat generada per determinats comportaments incívics, tot i ser conscients que es tracta d'un tema controvertit. Controvertit? El tema de la seguretat sempre ho ha estat, de controvertit. En part, perquè des de les esquerres sempre s'ha considerat que la seguretat és un valor de les dretes. Així ho vaig sentir explicar a l'expresident Montilla, fa temps, en una xerrada a la Plana de l'Om, tot fent autocrítica de l'esquerranisme i els seus prejudicis. Reclamar drets fa semblar més d'esquerres que exigir deures, deia.

I el primer dels deures correspon a l'administració: preservar l'espai públic de la vulneració del dret de transitar-hi sense cap altre risc que un colom et coroni amb una tifarada. No s'està parlant d'espiar els lavabos de les cases ni sota els llençols, sinó el flux de la gent per un espai tan poc íntim com un carrer o una plaça. Es comprèn que els primers a trobar-ho controvertit siguin els mateixos infractors, malgrat que si la mesura només ha de servir per fer-los la foto i arxivar el cas, val més estalviar-se la partida i dedicar-la a plantar maria. Així, com a mínim, qui en consumeix i no disposa de prou calé, podrà consumir-ne de franc, sense necessitat d'estirar bosses, amenaçar dependentes i rebentar panys de cases i cotxes.

Si finalment s'opta per les càmeres, és d'esperar que siguin col·locades a recer de la vista i de les mans. Que no sigui que l'endemà d'haver-les instal·lades algun espavilat les hagi ja rapinyades o bé trinxades a cops de roc. I qui es malfiï del control que pot comportar la videovigilància, que pensi que no vindrà d'aquí. Llevat que no disposi de mòbil, ni de connexió a Internet, ni de compte bancari, ni d'adreça postal. Ni tampoc ningú del seu entorn.