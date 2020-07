Els teus tatuatges

En el programa de televisió First Dates, que va sobre primeres cites, és habitual que entre la franja més jove de concursants quan han de destacar característiques de la parella ocasional una d'elles sigui els tatuatges. Crida l'atenció perquè els tatuatges no són una característica de la persona sinó un complement. Tots es poden reproduir en una altra persona. Els ulls o el somriure són únics. Un tatuatge no. Ni tan sols és propi. El següent de la llista pot dur el mateix. És com si jo anés a aquest programa i la meva parella ocasional, quan hagués de destacar tres de les meves característiques, digués que li agrada la bossa que els dies laborables m'acompanya a tot arreu (com que si jo anés a un programa d'aquests tipus només podria ser motivat per una infiltració professional, segur que la duria). Una altra cosa ben diferent és que cadascú porta la vida tatuada al cos. Els tatuatges que m'agraden són els solcs que deixa al voltant dels ulls la vida entrant torrencialment per ells, les arrugues que emergeixen dels rastres de milions de somriures, les mans fortes i sarmentoses de remar contra corrent. Cap tatuatge pot superar això. Encara més, si dius a la cita ocasional que consideres aquestes tres característiques molt, però molt, més importants que els tatuatges, la mires als ulls i et somriu, potser ja has lligat.