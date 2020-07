Necessitats reials

El rei emèrit conegut com «el campechano», i el seu fill, l'actual monarca conegut com «el preparado», fan honor als seus sobrenoms si tenim en compte els seus comportaments. Sobretot a l'hora de vetllar pels seus interessos.

D'un temps ençà la casa reial és notícia permanent, més pels seus escàndols que no pas per les seves virtuts. S'ha fet públic el pressupost de la casa reial i aquest any el rei emèrit Juan Carlos I deixarà de percebre la quantitat que tenia assignada. Una suspensió de sou i feina decretada fa uns mesos per Felipe VI.

Aquests diners, però, no se suprimiran del pressupost de la Casa Reial sinó que es traspassaran al «Fons de Contingència». El text de la contingència és força peculiar, per tant és millor reproduir-lo literalment. Aquest fons està destinat a: «hacer frente a necesidades inapelables de caràcter no discrecional para las que no se haya hecho la adecuada dotación de crédito».

Com pot comprovar-se, un raonament molt convincent. Ves per on, després de llegir aquesta didàctica explicació ja no estic tan emprenyat. Cal recordar que l'any passat la remuneració era de 161.034 euros a l'any. Per fer-nos una idea, un salari equivalent a 26.793.803 de les antigues pessetes. És a dir, gairebé 27 milions de pessetes a l'any. Tot i que el rei fill ha retirat la paga al rei pare aquest any encara cobrarà dos mesos i mig de salari. És a dir, des de l'1 de gener fins al 15 de març, quan se li van retirar els privilegis per les seves presumptes irregularitats financeres. Uns sucosos negocis... els que es van coneixent i els que no es coneixeran mai. Fins ara, els contribuents havíem de pagar-li un esplèndid salari. A partir d'ara, algú haurà d'explicar a quines «necessitats inapel·lables» aniran destinats aquests diners.

Continuant amb el serial reial, aquests dies s'han difós algunes curiositats relacionades amb el viatge de noces dels llavors prínceps d'Astúries, Felipe i Letizia. Segons el rotatiu britànic The Telegraph, l'empresari català Josep Cusí, amic de regates marítimes amb el pare, va pagar 269.000 dòlars del viatge nupcial. Si retrocedim a l'any 2004, quan es van casar els actuals monarques, el canvi del dòlar en pessetes era de 133,93 (mitjana entre els valors màxim i mínim). Per tant, el generós obsequi nupcial de l'empresari va ser de 36 milions de pessetes (36.027.170). El cost total del viatge per Jordània, Cambodja, les illes Fiji, Samoa, Califòrnia i Mèxic va ser de 467.000 dòlars, que una vegada feta la corresponent conversió dona un resultat de 62 milions de pessetes (62.545.310). Un viatge nupcial una mica car i poc exemplar per als seus súbdits. Desconec si fa 16 anys també hi havia «necessitats inapel·lables» per cobrir.

El diari britànic diu que disposa de documents que confirmen aquesta informació del casament. També explica sucoses xafarderies com per exemple que el llavors rei Juan Carlos I va encar-regar a Corina l'organització dels viatges per als nuvis en luxosos hotels on van utilitzar pseudònims tan poc originals com el senyor i la senyora Smith. Passar cinc nits al Wakaya Club Spa a les illes Fiji va tenir un cost de 33.000 dòlars, és a dir 4 milions de les antigues pessetes (4.419.690).

Per cert, el benefactor Cusí, en una entrevista l'any 2011 a Ràdio 4, explicava que durant uns quants anys anava els dijous al Palau del Pardo per dinar amb Franco i després fer-li classes de tir al plat. L'empresari va conèixer Juan Carlos en una de les caceres organitzades pel dictador. Durant anys va exercir de mecenes en les seves aficions nàutiques. Tot plegat sembla la continuació d'aquella pel·lícula tan espanyola La escopeta nacional.