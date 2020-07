Les feministes, «ramat de porques»?

Zas és un municipi de la província de la Corunya amb menys de cinc mil habitants. El seu rector -jove, no gaire agraciat i amb cara de pocs títols- té tanta feina que no li queda temps per pensar. Suposo que es lleva a trenc l'alba i no para de dir misses, fer videotrucades amb el seu bisbe i escombrar la sagristia fins que li queda tan neta com la patena del seu altar.

Aquest fatigós horari laboral, acabo d'inventar-me'l. Perquè pel que sembla té temps de fer uns tuits que li comporten molts maldecaps.

Per començar, a la seva pàgina de Facebook hi té una foto del seu interessant rostre, traspassat arran de galta per una magnífica i no gens discreta bandera espanyola. Molt poc oportú, però ja he comentat que les seves llums no semblen il·luminar-lo gaire. Perquè... a Zas, pot tenir-hi algun feligrès independentista? O potser aquests no li van a missa. I els de missa són tots de bandera? Tampoc m'estranyaria.

Però els racons de món com Zas, també poden fer-se virals si els seus rectors són tan rucs com els percebes més petits que els arriben de la Costa da Morte. Perquè percebe, en sentit figurat, ja vol dir això: beneitot, curt de gambals.

Resulta que aquesta eminència eclesiàstica no va tenir altra pensada –fa uns mesos ja– que fer un mal, molt mal tuit: «¿Por qué tengo yo que soportar que una manada de cerdas me diga 'o violador es ti' (el violador eres tu). Las violadoras sois vosotras que intentáis forzar nuestras conciencias».

Més que beneitot, oi?

Això de veure les feministes com les violadores li ve –sense filtrar, és clar– del crit feminista creat pel col·lectiu xilè Las Tesis que inclou frases com: «el patriarcat és el jutge que ens jutja per néixer», «el nostre càstig és la violència que no es veu», «la culpa no és meva, ni on era, ni com vestia» i finalment: «el violador ets tu».

Potser quan els percebes arriben a Zas, ja estan en mal estat i funcionen com al·lucinògens... però si no és això, després d'espanyolista deu tenir un cor misogin tan fosc com el de Quevedo. Però molt menys lúcid.

Després, tot van ser corredisses a esborrar aquest tuit –i d'altres tan insultants com aquest. Però va fer tard perquè les captures de pantalla no perdonen.

Tanmateix, va intentar justificar-se (sense entendre que una justificació no eximeix de culpa) dient que ho havia escrit en calent i que el que havia dit era inapropiat o desafortunat.

L'arquebisbat va publicar una nota dient que valorava la rectificació del capellà (tot i que ell assegura que ningú no li havia demanat). I el ple de l'Ajuntament va expressar el seu malestar pels tuits i la seva solidaritat amb totes les persones ofeses.

I és que l'Església no és responsable de tots els disbarats que poden fer i dir els seus acòlits. Però faria bé exigint-los alguns mínims. I sobretot, tenir-ne més cura perquè no els malmetin tant el seu ministeri.