Ballar amb el dimoni

Els més antics recordaran, ni que sigui per referències, un cartell dels anys cinquanta contra els balls de parella. Sota el lema « Bailes modernos» i amb l'advertiment: « Joven... diviértete de otra manera», es veien dues parelles ballant a la manera de l'època, el braç dret de la noia marcant la distància, sense cap cap fregadís. Res del « chic to chic», galta contra galta, que cantava Fred Astaire. Res de « mes mains sur tes hanches», les meves mans als teus malucs (aquí traduït com « mis manos en tu cintura» de Salvatore Adamo, quan els nois envolten el cos de la noia i aquesta uneix les mans rere al clatell del noi, i fan allò de Sergio Dalma: « Bailar pegados». Res de tot això. El cartell mostrava un ball on circulava l'aire entre els balladors. I, tanmateix, advertia del perill: en una de les parelles, el noi ben vestit era en realitat el dimoni amb cua, banyes i ales de ratpenat. En l'altra el dimoni era la noia sota el vestit de vol ample fins als turmells. El cartell formava part d'una campanya dels sectors més moralistes del catolicisme imperant, que ensumaven pecats contra la castedat en qualsevol interacció entre homes i dones, especialment en edats d'hormones hiperactives. Recordo una dita: « El hombre es yesca, la mujer estopa, viene el diablo y sopla». Perdonin, no és culpa meva si els anys seixanta el xarop de continència s'ingeria en llengua castellana. En aquella època, fa més de mitja centúria, el perill dels «balls moderns» era que ens portarien de cap a l'infern. Ara, quan l'infern no està de moda i el dimoni és un personatge de sèries televisives, és la sanitat pública la que ens avisa contra les diversions que impliquen proximitat física. La mà que agafa una altra mà, les boques a una distància d'ensumar l'alè, són actituds de risc quan el coronavirus és una amenaça invisible i silenciosa però no per això menys real. No cal ni dir què pensen les autoritats mèdiques de ballar galta contra galta o amb les mans a les anques: «Només amb els convivents!». La resta, que s'apliqui el consell: «Jove, diverteix-te d'una altra manera». Podrien escampar cartells com aquell dels «bailes modernos» canviant la caricatura del dimoni amb les seves banyes per la d'un coronavirus amb les seves protuberàncies.