Berguedà, Oscar al reciclatge

El Berguedà ha guanyat la Champions del reciclatge a Catalunya. És la comarca que més recicla d'aquest nostre petit país. Això, que es diu aviat, costa més d'assolir. Costa tant que de líder només n'hi ha un i és aquest nostre bonic racó de món, esquerp i orgullosament indòmit, que no arriba a 40.000 ànimes. Aquí on tot costa sang, suor i llàgrimes, fins i tot reconèixer els èxits. Ara s'ha de fer. Cal felicitar tothom qui ho ha fet possible, els primers la majoria de berguedans que s'han cregut que cal reciclar. Des del 2018, la comarca ha passat del número 36 al rànquing de reciclatge de les 42 comarques catalanes a ser la primera. Impressionant.

El 2018 els dirigents berguedans van fer una aposta decidida i arriscada per canviar el model de recollida. Es va aplicar el porta a porta als 12 municipis més grans i Berga va ser la ciutat catalana més gran d'adoptar aquest model

Els resultats són a la vista. Això no ha de fer oblidar que el sistema encara té moltes coses per millorar. Però l'èxit demostra que el futur passa per respectar el medi ambient, que el Berguedà pot fer coses potents i que ja podem anar encarregant campanyes per vendre la comarca com un oasi natural. A més, posa de manifest que sí, que estem genèticament capacitats per treure les deixalles quan toca. Felicitem-nos-en, berguedanes!