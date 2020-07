amb fumanya

Projecte amb peus de fang. Les petjades de dinosaures que van aparèixer a les parets de la vella explotació carbonífera de Fumanya es van presentar com una oportunitat per al territori ja fa unes dècades. L'administració catalana va fer discursos justament donant esperances al territori sobre les possibilitats d'explotació turística i durant anys, en aquesta zona i properes, es van invertir diners en campanyes de prospecció paleontològica, que van ser productives. Els missatges esperançadors s'han anat mantenint en el temps, però els diners que havien de servir per aportar l'anunciada prosperitat a la zona han arribat amb comptagotes, i sempre molt més tard o amb molta més migradesa del que es necessitava. Hi ha un problema de fons, que s'ha deixat quatre ajuntaments petits al davant d'un projecte que havia de ser de país. I un segon, investigació i recursos s'han acabat dedicant a altres jaciments i aquest ha quedat en una segona divisió. Dimecres, la consellera de Cultura actual va tornar a generar esperances per al 2021. Calen concrecions i anar per feina.