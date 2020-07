Sant Jordi, era això

Ha estat correctíssim», és la frase d'Antoni Daura per fer un balanç a última hora del vespre del que havia suposat el Sant Jordi celebrat tres mesos després del seu dia. Aquest «correctíssim» explica que per les parades de Manresa hi van passar unes 5.000 persones, una xifra més que apreciable, ciutadans que van comprar roses i llibres, i van mantenir viva una festa única que es pot explicar al món amb orgull. Explica, també, que la suma d'esforços i de voluntats per tirar endavant la iniciativa ha valgut la pena. I si a la quantitat s'hi afegeix que es va fer amb ordre i que en diferents moments del dia es va haver de dir prou a l'afluència de manresans que acudien a la zona estarem parlant d'un èxit també de l'organització, que va esforçar-se a fer possible aquest Sant Jordi especial i de fer-ho des de la seguretat per evitar riscos en la pandèmia. La cultura, en tots els àmbiets, es reclama com a activitat segura tot i ser protagonista d'actes que necessiten del públic. Els implicats en la diada del Sant Jordi especial així ho van entendre. Així ho van fer. Correctíssim.