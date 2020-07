Sense turistes i sense feina

Tourist, go home», era la pintada que es trobaven els visitants del parc Güell l'estiu passat. Fa anys que alguns sectors d'esquerres i ecologistes alerten de la cara negativa del turisme de masses, amb els preus de l'habitatge enfilant-se a nivells inassumibles per a la classe mitjana i l'impacte mediambiental. Els moviments al capdavant de l'ecologisme també parlaven de la reducció dels vehicles per evitar la contaminació de l'aire i atiaven contra les companyies aèries pels gasos tòxics dels avions. Doncs bé, ara no hi ha turistes, l'ús del vehicle s'ha reduït i s'ha anul·lat línies aèries perquè el nombre de passatgers ha disminuït dràsticament. Ara, a més, podria ser un bon moment per promocionar productes i serveis de quilòmetre zero. És clar que s'hauria d'haver arribar a aquest punt conquerint la consciència ciutadana i no a través d'un virus altament contagiós, però estem, entre moltes cometes, en l'escenari esperat. El preu a pagar, però, és una economia a l'UCI i milers de persones sense feina. Evidentment s'ha d'impedir que l'activitat humana danyi el planeta, però és pertinent també preguntar-nos, veient el panorama, si una economia només basada en les premisses ecologistes pot portar benestar i expectatives de futur a tothom sense desigualtats. És un sistema més just? S'ha de veure.