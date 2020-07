Lluny del mundanal soroll

D urant el període de confinament, el soroll sísmic antropogènic global, que és el que produïm els éssers humans, va disminuir el 50%, fet que va convertir aquesta etapa en la més silenciosa d'ençà que hi ha registres. Aquesta dada especialment il·lustrativa del que va suposar el confinament en aquest aspecte en concret, l'ha donada a conèixer un estudi internacional, amb participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). És el resultat de monitoritzar l'activitat humana –les vibracions que es propaguen per la terra relacionades amb el trànsit, els trens o l'activitat industrial, entre altres– durant els primers mesos del 2020 a través de sismòmetres, els aparells que se solen emprar per captar la vibració de la Ter-ra després dels terratrèmols.

Les dades del treball, que ha publicat la prestigiosa revista Science i que recull informació de més de 300 estacions de registre de tot el planeta, confirmem el que ja podíem intuir obrint la finestra. Durant els dies que vam haver d'estar tancats a casa només calia treure el cap al carrer per saber que el que percebíem no era normal. Zero soroll de vehicles, o gairebé; zero xerrameca a altes hores de la matinada; en el meu cas, em vaig adonar de la quantitat ingent d'ocells que hi ha vivint a l'arbre que tinc davant de casa.