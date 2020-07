La fotografia

La vida del periodista s'explica amb el pas dels anys a través d'imatges. Així a l'atzar, desordenadament, em venen al cap l'accident a la mina de Cercs; la gran manifestació per la mort del pres anarquista de Sallent, Agustín Rueda; el tancament dels miners a la mina i dels seus familiars a les esglésies; el final de la potassa a Cardona; la victòria del TDK; la primera Champions del Barça; els incendis del 94; les inundacions del 1982 i del 2010; la inauguració de l'autopista de Terrassa, de l'eix Transversal i del túnel del Cadí; eleccions i canvis polítics; algun premi personal; algun concert únic; l'1 d'octubre i les manifestacions posteriors (i alguns 11 de setembre anteriors)... Deixo la llista per no cansar. Ahir, els periodistes de la Catalu-nya Central van tenir dues de les grans fotografies que hauran d'anar directament als arxius del Bages: la reunió de la mesa de la mineria a Sallent per afrontar el tancament de la mina d'aquest municipi i la de Balsareny; i la reentrada de cinc dels presos de l'1-O a Lledoners, perquè el Suprem va deixar ben lligat que la política del país la dictava un tribunal i la normativa penitenciària, també. Són moments insòlits, la taula i la tensió dels miners per fer-se sentir davant de polítics i empresa, com també ho és els cinc presos a la porta de Lledoners defensant les seves idees polítiques. Fotografies.