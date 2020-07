Amb la por DE la covid

El president de Catalunya, Quim Torra, va sortir a primera hora de dilluns a fer una declaració demanant als catalans màxima prudència i evitar qualsevol risc innecessari que pugui ajudar a la propagació de la covid-19. En aquests moments, vistos els molts problemes sanitaris que va crear el brot del març, i valorant, ja, els efectes negatius que va tenir l'aturada general sobre l'economia, Torra llançava un doble missatge: aturem la pandèmia, activem el país. Per a la primera part, el president va donar 10 dies de temps per valorar si caldria prendre mesures més severes davant dels brots que van sorgint (les dades d'ahir indicaven certa estabilitat als brots de Barcelona i Lleida). Per a la segona, un dels sectors econòmics de pes en aquests temps estivals, el turisme, està encallat i amb males vibracions després que diferents països hagin desaconsellat viatjar a Catalunya. La situació, les pors, el que s'ha viscut els darrers mesos, fa que Manresa convoqui una festa major per ser viscuda a distància, i que Igualada hagi anunciat que la suspèn. Por i prudència.