Conspiravirus

Feu una prova: demaneu a persones del vostre entorn si pensen que l'epidèmia del coronavirus ha tingut un origen natural o hi ha alguna mena d'operació orquestrada per reduir la població més vella, més feble i amb menys recursos o per generar canvis que, siguin els que siguin, facin perdurar la roda dels rics més rics i els pobres més pobres. El nombre de partidaris de la teoria de la conspiració pot ser sorprenent. Ara fem un salt amunt i observem el panorama. Això passa en un món altament tecnologitzat, en què la gran majoria de les persones porten un ordinador a la butxaca –que també serveix per trucar– que dona accés gratuït a un volum ingent d'informació. No passa en una societat amb censura i restriccions de comunicació. Per què? La gent no està satisfeta amb la informació rebuda. No pot estar-ho, per exemple, perquè les dades de l'epidèmia han estat un desori des del començament i fins ara. No s'han establert criteris clars que permetin tenir accés fàcil a les dades ni s'ha posat els serveis de premsa dels governs al servei dels mitjans de comunicació i dels ciutadans per fer transparent aquesta informació imprescindible amb una interpretació experta. Si la societat de la informació gratis genera ombres de mans negres obrint flascons en racons obscurs ho pagarem car.