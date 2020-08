Una presidenta ben trobada

La setmana passada l'assemblea de socis de l'Agrupació Cultural del Bages va prendre una decisió històrica. Després de més d'un segle d'existència, per primera vegada una dona serà la presidenta d'aquesta institució cultural que aplega, entre altres seccions, l'Esbart Manresà, el Foment de la Sardana, la Innocentada de Manresa i el Grup Cultural, organitzadors de la cavalcada de Reis i la trobada de cantaires d'havaneres.

Núria Soler Cunill agafa el relleu a Pere Vila, a l'equip del qual cal agrair vuit anys de dedicada i esforçada gestió en èpoques difícils. No són bons temps per a una entitat que s'ha guanyat un lloc entre les més solides i prestigiades de la Catalunya Central a favor del foment de la cultura en general i en especial la d'arrels tradicionals, però la direcció d'una dona suposa una alenada d'aire fresc i noves perspectives de futur.

Tradicionalment la mirada femenina ha estat menystinguda, ignorada i poc representada; per això aquest nou lideratge pren encara més importància quan es tracta d'una entitat tradicional i de tradicions com l'ACB. En les darreres dècades hem vist com la visió femenina, encara no tant com seria desitjable, avançava amb èxit en institucions i entitats, el nomenament de la Núria és un exemple de com mirar al futur i no perquè sigui dona, que també, sobretot perquè és una dona capaç, professional i altament preparada per al càrrec: filla d'un dels millors historiadors de la nostra cultura tradicional, Francesc Soler i Mas, i d'una activista i divulgadora cultural, Maria Lluïsa Cunill, Premi Maria Casajuana; a més de neboda del dramaturg i pare de la Innocentada de Manresa, Agustí Soler i Mas; des de petita ha begut dels coneixements populars més savis de la nostra cultura, gràcies a ella el Foment de la Sardana ha sobreviscut en un espai tradicional de difícil reconversió i ha caminat estretament al costat de l'Esbart Manresà, una de les millors formacions del país, que si bé ha estat conduït sempre per directors, ha tingut en la sensibilitat, la dedicació i la professionalitat del seu elenc femení un dels valors més importants i decisius a l'hora d'assolir alts nivells artístics.

Núria Soler no és només la persona que millora una estadística en la gestió cultural a casa nostra, és l'exemple de l'esperit de canvi que ha de significar un revulsiu per a la nostra cultura tradicional, i l'aval d'una transformació liderada per persones preparades, allò que trobem a faltar en el sector polític i que, sí o sí, haurà de ser liderat per la societat civil.

A partir d'ara l'ACB pensa en femení, i una entitat capaç de canviar el pensament és una entitat capaç de canviar el futur. Els millors desitjos d'èxits, curts i llargs, que no són qüestió de sort sinó de coneixement i preparació, per a la ben trobada presidenta.