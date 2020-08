EDITORIAL | Bages i Vallès

El Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari de la Catalunya Central –que aplega una bona representació de la societat civil– i l'Ajuntament de Manresa s'han aliat amb la plataforma Fem Vallès, que aplega actors ciutadans de la comarca veïna, per reclamar junts millores a la línia de Renfe que comparteixen, l'R4. Els interessos de les dues parts són molt asimètrics, perquè la línia és gairebé un metro entre el Vallès i Barcelona, amb temps de viatge molt competitius, i mentre que la immensa majoria dels viatgers de Bages passen pel Vallès perquè la seva destinació és Barcelona, només una part insignificant dels passatgers del Vallès tenen algun interès a passar pel Bages per anar en tren a Lleida. Tanmateix, la unió fa la força, i totes dues parts comparteixen reivindicacions molt importants en relació amb les inversions a la línia. Per exemple, el túnel de Montcada, que Adif considera gairebé descartat i que introduiria una versatilitat en la gestió dels semidirectes del Bages que ara és inimaginable. Benvinguda la unió, i tant de bo s'hagués fet abans.