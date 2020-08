zones d'anar tard

El Pla Director de Mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona inclou, encara que pugui semblar sorprenent, Berga i Moià, a més de Manresa, que n'és una part més previsible. Els tres municipis i Igualada hauran de limitar abans del 2025 la circulació dels vehicles més contaminants per algunes parts dels seus termes municipals, suposadament les més congestionades i poblades, les més cèntriques, les que atreuen més trànsit privat. Això vol dir que molts propietaris de vehicles –i els autobusos de la flota de transport públic que són, de llarg, les màquines més contaminants de tot Manresa– no podran arribar a qualsevol lloc de la seva ciutat de destinació. I aquesta és una limitació molt seriosa que exigeix un temps d'adaptació suficientment ampli, i molta informació. Lamentablement, és difícil que pugui ser així. Ara com ara, quatre anys i mig abans de la data prevista, no hi ha ni la més mínima pista de quines seran les limitacions i com s'aplicaran. Ja serà prou estrany crear una zona de baixes emissions a Berga o a Moià; només falta fer-ho precipitadament, amb els ajuntaments poc preparats i amb els ciutadans desinformats.