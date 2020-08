Quo vadis alt Berguedà

L'emperador Calvet ha abaixat el polze. La Generalitat no tramitarà el projecte per fer una incineradora a l'antiga tèrmica de Cercs. Cas tancat? Segurament no encara. Però el públic del circ romà és especialmet sensible quan els vents electorals s'acosten. Els projectes polèmics no donen vots a les urnes. I l'anunci d'ahir pot calmar l'oposició a un dels projectes més polèmics que hi ha hagut al Berguedà els darrers anys.

Però més enllà de si l'empresa presenta el pla urbanístic, de si després dels comicis el projecte es reactiva com aquelles bengales que no s'apaguen mai o què farà l'empresari Lluís Basiana amb unes instal·lacions on ja s'hi han enterrat uns quants centenars de milers d'euros, em preocupa el futur de l'alt Berguedà. Molt omplir-se la boca que calen projectes per generar llocs de treball i activitat econòmica i poques realitats. Ahir, el conseller deia que la Generalitat ajudaria. Fa poc la consellera Vilallonga deia el mateix davant dels dinos de Fumanya, que es van fer un fart de riure. De fet, fa lustres, dècades que volen ajudar. Fins i tot van redactar un pla estratègic per ressuscitar l'alt Berguedà. Els resultats? Despoblació, falta de serveis i oportunitats. Això sí: aviat podrem anar en un tres i no res a la Cerdanya per l'ampliada C-16. Què més volem?