Futbol, no; toros, sí

Aquest dilluns, la Federació Espanyola de Futbol ha convocat els presidents de les federacions territorials per analitzar la pandèmia i la possibilitat d'endarrerir, o fins i tot es parla de suspendre, les competicions estatals no professionals, Segona B i Tercera en futbol (CE Manresa i CF Igualada) i Segona B en futbol sala (Manresa FS). La decisió que es prengui, per lògica, i per l'efecte dominó, afectaria totes les categories regionals i del futbol base (i possiblement altres esports). Vistes les reaccions a les xarxes socials després del comunicat emès divendres per la Federació Espanyola avisant de la possibilitat de canvis en el pla de competició, ningú no entendria una decisió gaire dràstica, ja que l'afectació als clubs, directius, esportistes, entrenadors, etc, i a les mateixes federacions, tindria un abast econòmic i social inabastable. És evident que la salut passa al davant de tot, però això no impedeix que es pugui buscar un equilibri en una lluita contra la covid-19 plena d'incoherències. Per exemple, aquesta mateixa setmana s'han vist places de toros plenes de gent, amb més de 4.000 persones, sense les distàncies reglamentàries, a Cadis, o anteriorment a Huelva i en altres punts; llavors, un es pregunta si els protocols han de ser per a tots, o només per a alguns. Dissabte, el Camp Nou, en partit de Champions, i com havia de ser, estava buit d'aficionats. En això combatre el coronavirus, són molts els que no remen en la mateixa direcció. Així les coses, no és estrany el repunt de casos a tota la geografia estatal.