Perepunyetada

La paraula que titula aquest article no apareix al diccionari normatiu, però espero que l'acceptin amb el significat d'«acció pròpia d'un perepunyetes», apel·latiu que sol designar els queixosos obsessius per banalitats. El que porto a dins (a tan poca fondària que és perceptible a simple vista) s'ha desvetllat en fullejar el llibre Embarcacions tradicionals de la Costa Brava, d'Hanníbal Climent i Domènech, publicat als Quaderns de la Revista de Girona (Diputació i La Caixa) que, en el capítol dedicat a les «embarcacions menors no cobertades», ens parla de la «pastera».



Per al públic actual, pastera és la traducció catalana del castellà «patera» en el sentit d'embarcació dedicada al transport d'immigrants il·legals. Cada any milers de persones es juguen la vida travessant el mar des de les costes africanes cap a les europees en fràgils embarcacions plenes a vessar. Quan les autoritats i les agències de notícies espanyols van començar a referir-se sovint a l'arribada de «pateras» a les platges, o al rescat dels seus passatgers a alta mar, els mitjans catalans van adoptar una traducció que només variava una lletra: pastera.



Però Climent assenyala que «la pastera, xalupa o xalana», definida com «la més petita de les embarcacions històriques del litoral català», tenia una mida que «oscil·lava entre els 10 i els 15 pams, de 2 a 3 metres, d'eslora, i el fons era completament pla; d'aquí li ve el nom de pastera: per la similitud amb el moble de pastar el pa». Era utilitzada «per a la pesca unipersonal del peix roquer» i es desplaçava «a distàncies molt curtes». Pocs migrants podrien embarcar-se en una xalana, per molt que s'atapeïssin, i si en una embarcació més gran la travessia ja és temerària, en una d'aquestes equivaldria a una condemna quasi segura.



El castellà actual anomena «patera» a qualsevol embarcació que transporti immigrants atapeïts, sigui xica o mitjana, rígida o inflable. En català, la definició a partir de l'ús només la recull un diccionari terminològic de ciències socials, però sempre limitada a una «embarcació petita i de fons pla, sense quilla». Com que no deixarem d'usar la paraula, caldrà que els redactors de diccionaris ampliïn la definició.