Gironella, capital del Berguedà?

No consta oficialment, encara. Però en els darrers anys ha agafat força el mantra : Gironella, capital. A Berga aixequen la cella amb un somriure sorneguer com dient: pobrissons. Però La Perla és un no parar. Ara estrenen una senyora biblioteca, ara una escola d'educació primària, l'escola bressol, la urbanització de la plaça de l'Estació, el Local del Blat, el nou espai Santa Eulàlia. Els projectes, les idees i els diners flueixen: arreglem l'entrada des de Cal Bassacs, fem un aparcament de 95 places, un espai per a autocaravanes. I la joia de la corona: tindrà la primera estació d'autobusos del Berguedà.

És clar. Això sí que genera un greuge amb Berga, que fa tres dècades que hi va al darrere amb governs de tots els colors. La ciutat viu avergonyida pel rònec baixador que té, una rèmora colossal.

Cert que no és or tot el que llueix. Gironella també té patafis olímpics com una piscina coberta inacabada i segurament inacabable i aquell esquelet d'edifici que havia de ser un alberg. Però van a tota màquina. I hi ha qui opina que s'han guanyat el títol de capital del Berguedà. Els de Gironella es deixen estimar mentre van pedalant sense abaixar el ritme.

Posats a triar, proposo que cadascun dels 31 municipis del Berguedà siguin capital un cop a la vida. Per veure què farien.