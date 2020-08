Si més no, és simptomàtic

Manresa i Voltants Seguretat Ciutadana es presenta a Facebook com «un grup de denúncia d'activitats delictives a Manresa i al Bages en general». Per part seva, Manresa Segura es descriu com un «grup per a una coordinació entre els ciutadans de Manresa per lluitar contra la inseguretat que patim a la nostra ciutat». El primer té més de 1.000 membres; el segon, més de 700. Si un bon grapat de mortals fa temps que van perdre la por a l'hora de fer afirmacions a través de les diferents xarxes socials com si fossin el periodista més ben informat basant-se en la seva intuïció o en el que els havia dit el veí del davant de casa (més endavant es va batejar com a fakes perquè introduir un anglicisme de tant en tant en el nostre vocabulari fa més cool), no veig per què no es pot organitzar un grup per fer la feina que, en teoria, han de dur a terme professionals convenientment formats per executar-la. Evidentment, estic en total desacord amb una cosa i l'altra. Tot i això, mentre que la desinformació que ha generat la sobreinformació diu molt de la societat en què vivim, que s'hagin creat a Manresa en poc temps –una el 17 de juny i l'altra el 25– dues plataformes de ciutadans preocupats per la inseguretat és, si més no, simptomàtic. Confio que a qui pertoqui el preocupi tant com m'amoïna a mi que hi hagi qui em substitueixi per una piulada/ fake.