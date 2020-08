Primer el Barça, no ho oblidem

Talment com el Crist en majestat de Sant Climent de Taüll, molts dies a Messi només li hauria faltat sortir del camp sostenint la inscripció «Ego sum lux mundi» i amb les lletres alfa i omega recordant a banda i banda del seu cos sagrat que ell ha estat el principi i el final de tot. Lliurat en cos i ànima al seu genial talent per jugar a futbol, proporcional a la seva incapacitat per ser un líder, el Barça de Messi i Bartomeu ha acabat escrivint probablement la pàgina més llastimosa, vergonyosa i humiliant de la seva història. És obvi que no són els únics culpables, però el tercer esportista més ben pagat del món –llista Forbes 2020– hauria d'aportar alguna cosa més que allò que li hem vist fer els darrers temps. Que ha estat molt, moltíssim, però insuficient perquè el gran artífex del desastre, el president –la culpa va amb el càrrec– tampoc ha sabut dotar el club i l'equip del gruix necessari per situar l'entitat –l'escut, la bandera, els colors, els aficionats– per sobre dels capricis de les vedets. Que sí, que són les autèntiques estrelles del xou, però mai, mai, mai, poden estar per sobre de la mà que els paga. I aquesta mà ha estat poruga, inconscient, temerària, permetent una davallada imparable que ha culminat amb un ridícul còsmic. S'ha obert el meló del debat sobre Messi i no li hauria de fer por a la culerada perquè només Gamper és imprescindible. Com va dir dissabte en un imprescindible fil de Twitter el company d'Esports d'aquest diari Jordi Agut, el cicle era Messi i s'ha acabat. Parlem-ne, però primer el Barça.