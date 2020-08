Només volen respecte

Volem respecte!». Era el que cridaven una vintena de joves marroquins divendres passat, davant la comissaria dels Mossos a Manresa, per la detenció el dia anterior d'un noi d'aquest país que viu a la capital del Bages des de fa anys. El jove va molestar els agents i els va titllar de racistes i va acabar arrestat. La detenció va quedar sense efecte hores després. Ara, col·lectius de la ciutat es volen querellar contra la policia pel que consideren un «arrest il·legal» i creix la percepció de molts joves magribins de Manresa que estan en el punt de mira. Els recels dels ciutadans de Manresa, o qualsevol altra ciutat de Catalunya, envers la població musulmana són evidents i malauradament les campanyes per combatre la xenofòbia de bar-ra de bar no acaben de funcionar. M'ha semblat observar de manera preocupant que els darrers mesos la fractura social al voltant de la immigració s'ha accentuat. Mentre creix el malestar en barris de Manresa, i d'altres ciutats del país, per ocupacions problemàtiques de joves extutelats sense recursos -i molts cops em falta de referents en l'etapa de creixement- augmenta la sensació de molts immigrants, encara que no tinguin res a veure amb el fenomen dels joves extutelats, que se'ls mira amb massa recel. És un problema que cal abordar ja, urgentment, per evitar mals majors.