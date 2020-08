Ni Everest ni Matagalls

El president de la Generalitat de Catalunya «dirigeix l'acció del Govern», segons l'article 67.1 de l'Estatut d'Autonomia. Dirigir és, segons el diccionari, «fer moure devers un punt determinat, devers un objecte o fi determinat» o també «fer funcionar seguint una línia de conducta, unes normes determinades». En canvi el diccionari no recull com a significat el de «buscar excuses que justifiquin la inacció» o «asse-nyalar culpables del fracàs de les expectatives», que és el que fa Quim Torra en una entrevista recent quan diu que ell estava disposat a «anar tan lluny com el Govern i els partits volguessin» a l'hora de fer passar la república del dit al fet, de la proclamació a la materialitat. D'aquesta manera se situa ell mateix a remolc de la situació, i no en la posició i l'actitud de liderar-la, probablement a causa de la forma com va arribar al càrrec, com a quarta opció després dels problemes legals de les tres primeres –Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, tots tres ara a l'alta direcció de Junts per Catalunya, el primer des de l'exili i els altres des de la presó de Lledoners– i admetent des del principi la seva condició vicària de Puigdemont, al que considera legítim titular.



La presidència vicària és un artefacte que pot funcionar en la mesura que tots l'acceptin, però aquest no és el cas en un govern de coalició on els socis es miren de reüll i tendeixen a fer-se la traveta. Tanmateix, aquesta situació, més que cap altra, necessita un lideratge potent i acceptat. I a Catalunya no hi és, ni per avançar cap a la república ni tan sols per planificar el retorn a les escoles en plena pandèmia rebotada. Si d'alguna cosa podem estar segurs no és de la imminència de l'Estat català, sinó de l'arribada del mes de setembre d'aquí a onze dies. Malament guiarà cap a l'Everest qui es perd al Matagalls. El president opina que les reticències entre els partits es troben entre les causes principals per les quals no s'aconsegueix l'objectiu, però també podria ser que fos al revés: el fracàs en l'intent d'assolir l'objectiu, l'octubre del 2017, és la causa i el motiu de les reticències i els enfrontaments.