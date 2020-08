L'última certesa

La quantitat d'incertesa que podem tolerar no és infinita, i estem assolint cotes que fan pensar en la proximitat del límit a partir del qual els ciutadans podem fer coses impensables, com apuntar-nos en massa a una secta de redempció alienígena –preferentment amb origen a Ganimedes, que és un nom molt astral– o convertir-nos al terraplanisme absolut, doctrina que no tan sols nega l'esfericitat del planeta i l'arribada a la Lluna sinó totes les altres coses que coneixem per la televisió, i que al seu parer són pures representacions a càrrec d'actors a les ordres dels grans poders ocults. De fet, els més radicals creuen que la televisió també és una aparença i que tots els humans estem endollats pel clatell a un gran ordinador (sí, és l'argument de Matrix). Dit així sona a ximpleria, però l'ofensiva de les incerteses és generalitzada i avança en els fronts més diversos. No sabem res sobre res. Ni quan s'acabarà la pandèmia, ni com serà el principi del curs escolar –i encara menys el final–, ni si els rebrots descontrolats portaran a una tardor confinada que liquidi els autònoms supervivents, ni en quin moment els governs no es podran endeutar més, ni si la factura arribarà a les pensions... No sabem si d'aquí a cinc anys manaran els americans, els xinesos o els russos, ni si Europa continuarà existint, ni si la democràcia liberal haurà resistit l'embat autoritari, ni si la confrontació haurà trobat la manera de ser intel·ligent com reclama Puigdemont –cal entendre que s'ho reclama a si mateix–, ni si el canvi climàtic haurà respectat la fageda d'en Jordà... No podem estar segurs de quasi res, i justament per això necessitem poder confiar cegament en les poques certeses restants, aquelles que ens permeten, malgrat tot, estar relativament segurs de la nostra posició en el planeta i en la història. De manera que deixin de jugar amb el futur de Messi i d'especular amb la seva sortida del Barça. Si la simbiosi entre el diví futbolista i els colors blaugrana deixés de ser indissoluble, el relativisme més descarnat s'apoderaria de la nació, i totes les creences i totes les esperances serien declarades inconsistents.