El centre de Manresa, a l'UCI

Que Manresa és una ciutat mal estructurada urbanísticament i complexa de gestionar no és nou. Alcalde darrere alcalde han estat incapaços de trobar una solució que torni a donar un bri d'esperança al barri antic. Ara, però, el problema s'ha escampat. El Passeig i el Guimerà també estan deixant de bategar. Més enllà de la crisi econòmica que acompanya la covid, hi ha una sèrie de factors que estan buidant locals i que fan que la gent dels bar-ris prefereixi altres zones i que la de comarques es quedi al seu poble o no passi del seu Pryca de sempre. És un còctel que va des de la falta d'inversions públiques que després n'arrosseguin de privades, com passa a les Bases, fins al canvi d'estratègia de les grans marques –que tanquen botigues per vendre online–, passant per una mala gestió de l'aparcament, les poques ganes dels comerciants de sumar, un mercat immobiliari desactualitzat i la sensació d'inseguretat. Marc Aloy té el repte de convocar una taula d'experts urgent que aporti idees per frenar la decadència del centre. Si cal fer del Guimerà un vial de vianants de veritat, es fa. Si s'aconsella un gran aparcament gratuït, també. Si no posa fil a l'agulla, el republicà passarà a engruixir la llista de batlles que s'han capficat més en lluites absurdes per una o dues places de zona blava que no a revitalitzar el cor de la ciutat.