Una mica d'optimisme

C ap de setmana gris, de preludi tardoral; potser val la pena que intentem compensar els meteors amb un article esperançador, d'aquells que es fixen en el got mig ple. La base argumental per a una actitud optimista enmig de totes les catàstrofes que ens envolten i ens assetgen és la següent: els entesos van dir que l'estiu seria benigne quant a la covid i la tardor amenaçava de presentar-se desastrosa, però en realitat l'estiu ha significat un malson creixent; per tant, la lògica dels errors compensats obliga la tardor a castigar-nos menys del que esperàvem. Sense caure en la irracionalitat d'esperar que l'atzar ens regali equilibris màgics, hi ha un detall que no hem de perdre de vista: a l'estiu ens hem disbauxat de mala manera, però amb el retorn a l'avorriment de cada dia també tornarem a una disciplina que serà redoblada, reconfirmada i reconsagrada. I en la mesura que la disbauxa ha estat una de les causes dels rebrots en la canícula, el seu cessament també implica la reducció del perill associat. És una dada divulgada per l'autoritat sanitària que les festes i trobades socials sense precaucions, sigui en locals d'oci i restauració, domicilis particulars, via pública o espais naturals, són en l'origen de la majoria dels contagis que han disparat els indicadors d'alerta cap al vermell intens. Però la freqüència, dimensió i durada de les aglomeracions irresponsables guarden relació de proporcionalitat amb la temperatura mitjana i especialment amb la vespertina, així com amb l'absència d'obligacions i la facultat de no llevar-se l'endemà fins a l'hora de dinar. En la mesura que el dia s'escurça, el vespre es refreda, es reprenen els deures quotidians i tornem a posar el despertador, les màquines estivals d'escampar el virus es desactivaran, mentre que llocs de treball, centres educatius, mitjans de transport, via pública i tota la resta d'indrets i activitats que anirem recuperant s'han preparat per limitar les vies de contagi (oi?). Si a més a més aconseguim protegir els avis de les residències, podria ser que la tornada a l'avorriment fos positiva per limitar l'epidèmia. I si arriben les vacunes, encara millor.