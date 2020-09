Transmissió, d'acord, però com?

Un dia les autoritats sanitàries et diuen que el risc de rebrot és alt. L'endemà que ho continua sent però que ja no tant. Després, que passes del risc moderat/alt a directament l'alt i veus un mapa de Catalunya que fa por. Un altre dia tothom celebra que els contagis hagin baixat de mil, però 24 hores després et deixen anar que s'ha tornat a superar, de llarg, els mil diaris i que no anem bé. Tot és canviant. Igual que la situació generada pel coronavirus, que ho ha capgirat tot. És important tenir informació, és clar que sí. El més detallada possible si pot ser, tot i que quan vas al detall és quan trobes dades que no quadren. Però no volia anar cap aquí. Em volia referir a un altre factor. El que en diuen transmissió comunitària. És a dir, com ens anem passant el virus els uns als altres. Saber el nombre de contagis està bé, però en quines circumstàncies s'encomana també ho estaria, més enllà de les consignes bàsiques de mantenir la distància social, la higiene, portar mascareta o evitar les aglomeracions. On s'encomana majoritàriament la gent? Per què? Què ha fet que no havia de fer? O què ha fet que considerava normal i ha agafat la covid? És cert que les reunions familiars poden ser un cau de virus? I l'ambient a la feina, no? Potser és demanar massa, però saber com i on, ajudaria, també, a frenar el coi de covid.