Aritmètica de la confrontació

Carles Puigdemont va parlar fa uns dies de «confrontació intel·ligent» com l'estratègia a seguir per l'independentisme. De seguida van aparèixer veus crítiques responent-li que el més intel·ligent és evitar la confrontació, però això no és tan fàcil de fer com de dir; la frase «dos no es barallen si un no vol» també es pot formular com «dos no es barallen si un es rendeix». D'una altra mena ha estat l'objecció plantejada des de Lledoners pel líder d'ERC, Oriol Junqueras: «Si iniciem una confrontació amb l'Estat en les condicions actuals anirem a perdre, i nosaltres el que volem és gua-nyar». Qui té raó?



De vegades els clàssics ens poden orientar en la resolució dels dubtes; com a mínim, ens ajudaran en la reflexió. Si del que parlem és de confrontacions, és a dir, de la pugna entre dos adversaris que mesuren les seves forces, potser val la pena fer un cop d'ull al gran clàssic de la teoria bèl·lica, L'art de la guerra, que el pensador xinès Sunzi (mestre Sun) va escriure fa vint-i-cinc segles i que ha inspirat diverses generacions de polítics i militars des que Europa el va descobrir al segle XVIII. Diu Sunzi: «Si les teves forces són deu vegades superiors a les de l'adversari, envolta'l; si són cinc vegades superiors, ataca'l; si són dues vegades superiors, divideix-lo. Si són iguals en nombre, lluita si t'és possible. Si són inferiors, estigues contínuament en guàrdia, ja que el més petit error tindria per a tu les pitjors conseqüències. Procura mantenir-te a cobert i evita tant com puguis un enfrontament obert; la prudència i la fermesa d'un petit nombre de persones poden arribar a cansar i a dominar fins i tot nombrosos exèrcits».



Més coses que diu: «Si el bàndol més petit és obstinat, cau presoner del bàndol més gran. Això vol dir que si un petit exèrcit no fa una valoració adequada del seu poder i s'atreveix a enemistar-se amb una gran potència, per molt que la seva defensa sigui ferma, inevitablement es convertirà en conquerit». A la llum de les reflexions de Sunzi, preguntem-nos: quines són les forces dels uns i els altres en la confrontació de què parla Puigdemont?