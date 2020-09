Hi ha temes importants sobre la taula de la redacció. Un acord de fusió entre La Caixa i Bankia (l'entitat que el Govern de l'Estat ens va fer salvar a tots) per fer el banc més gran de l'Estat; les conseqüències del cop de timó de Torra i la trencadissa a l'espai postconvergent; els nous plans de la Generalitat per reforçar els equips mèdics (amb la majoria de consultoris inexplicablement tancats a la zona rural); l'emotiu retorn de la presidenta presa al Parlament (ahir Forcadell va tornar a la cambra en un acte institucional); les nefastes dades d'infectats per covid a Espanya; o la planta de bateries que Schneider Electric planteja a Barcelona, a l'espai de Nissan. Però a mitja tarda salta una notícia: «Es queda», i a partir d'aquest moment els ciutadans d'aquest país posem com a primer dels nostres titulars que Messi continua un any més de blaugrana. La majoria de temes citats a l'inici d'aquest article tenen molta més transcendència que la continuïtat o no d'un jugador de futbol, perquè totes poden tenir molta més repercussió en el nostre dia a dia que els cops de pilota (perdó, la delicadesa dels tocs del crac argentí). Les juvenils i efervescents parelles viuen l'enamorament posant el cor a dins de l'altre amb un alt grau, acceptat i compartit, d'irracionalitat. Messi, estem enamorats, simplement!