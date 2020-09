S'anomena «biaix de confirmació» el mecanisme psicològic que ens porta a acceptar com a bones, sense discussió ni examen crític, totes les informacions que confirmen els nostres apriorismes i a qüestionar i menystenir com a falses i interessades totes aquelles que posen en dubte les certeses més arrelades, gràcies a les quals transitem per la vida amb una certa comoditat espiritual. Per dir-ho com la Piquer: «Que no me quiero enterar, / no me lo cuente vecina, / prefiero vivir soñando / a conocer la verdad».



El biaix de conformació explica per què els debats polítics són tant poc eficaços: els ciutadans apliquem uns filtres diferenciats quan escoltem els discursos dels «nostres» i els dels «altres». Els primers no troben cap obstacle i fins i tot resulten amplificats, mentre que els segons topen amb mil barreres que els impedeixen arribar fins a la part del cervell encarregada de les anàlisis objectives –un sector infrautilitzat. De fet, és una qüestió de consum energètic: sotmetre-ho tot a judici gasta més energia que etiquetar-ho. El cervell, que per inèrcia és mandrós, prefereix la opció menys cansada.



El biaix assoleix una màxima efectivitat, capaç d'alterar profundament la percepció, quan els humans patim la malaltia coneguda com a «enamorament». Tant se val si és de tipus eròtic, amistós, estètic o intel·lectual, en tots els casos els filtres actuen a màxima potència, i de l'objecte que ens manté embadocats només en veiem virtuts en el seu ésser i la seva obra, mentre que qui n'assenyala els defectes és una mala persona, envejosa, mesquina i indesitjable. Els efectes de la inflamació poden durar tota la vida, però sovint, amb el temps, el malalt acaba guarint-se i percep les imperfeccions de la realitat; llavors entra en escena la meravella humana de l'amor madur.



Tota aquesta teòrica ve a tomb de Messi. I és que Enric Badia la va clavar ahir quan va escriure: «Messi, estem enamorats, simplement!». Exacte. I com que estem enamorats, tot el que digui ho donarem per bo, per increïble que li sembli a qualsevol observador extern.