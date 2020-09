La convivència entre veïns, a les parelles, entre pobles, estre estats ha estat al llarg de la història un dels elements que més han embolicat els conflictes i els interessos. Convivència, conviure, fer possible una relació. Tan simple i tan difícil que ho hem fet a vegades. Ara, la pandèmia, els virus SARS-CoV-2, la covid-19 com l'hem conegut popularment, és l'element de convivència.

Cadascú de nosaltres es coneix i sap com pot reaccionar, què es pot exigir per afrontar aquesta convivència. En tot cas, allò que ens sorprèn més és el desconeixement de l'element contrari, de la covid-19. I un tercer element, com les administracions ens diuen que hem de mantenir la nostra relació amb el virus. El desconeixement sobre l'element de confrontació ha fet que els darrers mesos haguem rebut instruccions diferents i canviants. L'última, després de mesos d'haver sentit que les quarantenes havien de ser de 14 dies, és que potser amb 10 ja n'hi ha prou. S'està provant en alguns centres, i la mesura podria alleugerir càrregues per a tothom, també a l'hora de pagar les retribucions per les baixes. Si en lloc de 14 dies aturats a casa encara que la prova de PCR sigui negativa només n'hi estem 10, la gestió de plantilles té més possibilitats. Però hem de conviure, fer possible la relació entre nosaltres i el nou virus.